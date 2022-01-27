Повний текст комюніке за підсумками перемовин "нормандської четвірки" 26 січня

Нормандський формат переговорів щодо розвязання конфлікту на Донбасі дещо віджив 26 січня 2022 року – вперше після 2019. У Парижі наживо зустрілися радники голів держав N4.

Розмова тривала 8 годин, після чого Андрій Єрмак від України поговорив з журналістами. А так само і Дмитро Козак від Росії – але окремо від Єрмака.

Що далі Наступні переговори радників "нормандської четвірки" проведуть через 2 тижні

А проте спільне комюніке за підсумками розмови "нормандської четвірки" таки опублікували. Зважають на тривалість перемовин, документ напрочуд короткий.

Комюніке за підсумками розмови "нормандської четвірки": повний текст

Декларація радників глав держав і урядів N4 (за публікацією на офіційному сайті президента Франції).

Радники глав держав і урядів N4 за участю представників зовнішньодипломатичних відомств зібралися у Парижі 26 січня 2022 року. Там вони:

Підтвердили, що мінські угоди є засадничими у роботі нормандського формату, й мають намір зменшити поточні розбіжності на шляху вперед.

у роботі нормандського формату, й мають намір зменшити поточні розбіжності на шляху вперед. Виступили за безумовне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань щодо виконання мінських домовленостей.

та повне дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань щодо виконання мінських домовленостей. Обговорили важливість активізації роботи ТКГ (Тристоронньої контактної групи по Донбасу, – 24 канал) та її робочих груп із метою швидкого прогресу в реалізації мінських домовленостей.

ТКГ (Тристоронньої контактної групи по Донбасу, – 24 канал) та її робочих груп із метою швидкого прогресу в реалізації мінських домовленостей. Домовилися зустрітися знову через два тижні у Берліні.

Розмова N4 26 січня: основні акценти за її підсумками з боку України

Офіс Президента опублікував реакцію за підсумками паризької розмови політичних радників "нормандської четвірки". У тексті акценти здебільшого позитивні, а саме:

Комюніке від 26 січня у нормандському форматі – перший погоджений документ за тривалий час (з грудня 2019).

погоджений документ за тривалий час (з грудня 2019). Позитивний сигнал – домовленість про наступну зустріч через два тижні у Берліні.

зустріч через два тижні у Берліні. Усі учасники заявили, що налаштовані зменшити розбіжності задля просування переговорного процесу.

задля просування переговорного процесу. Усі погодилися, що слід, попри поточні розбіжності, припинити вогонь на Донбасі.

вогонь на Донбасі. Спільна заява про необхідність дотримання режиму припинення вогню – це хоч маленький, але крок уперед.

Перший заступник глави делегації України у ТКГ нардеп Андрій Костін пояснив лаконічність спільного комюніке: це показує, що перемовини відбувалися нелегко, але сторони намагалися знайти точки дотику.

глава Офісу Президента та представник України на перемовинах N4 у Парижі Андрій Єрмак також переконаний, що "сам факт відновлення роботи нормандського формату – це вже дуже позитивний сигнал".

Інші важливі заяви української делегації:

Актуальне відео: брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки"