Полный текст коммюнике по итогам переговоров "нормандской четверки" 26 января

27 января 2022 , 01:00
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Источник:

Офис Президента

Нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Донбассе несколько отжил 26 января 2022 года – впервые после 2019. В Париже вживую встретились советники глав государств N4.

Разговор длился 8 часов, после чего Андрей Ермак от Украины поговорил с журналистами. А так же Дмитрий Козак от России – но отдельно от Ермака.

Что дальше Следующие переговоры советников "нормандской четверки" проведут через 2 недели

Однако совместное коммюнике по итогам разговора "нормандской четверки" опубликовали. Учитывая продолжительность переговоров, документ на удивление короткий.

Коммюнике по итогам разговора "нормандской четверки": полный текст

Декларация советников глав государств и правительств N4 (по публикации на официальном сайте президента Франции).

Советники глав государств и правительств N4 ​​с участием представителей внешнедипломатических ведомств собрались в Париже 26 января 2022 года. Там они:

  • Подтвердили, что минские соглашения являются основополагающими в работе нормандского формата и намерены уменьшить текущие разногласия на пути вперед.
  • Выступили за безусловное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения минских договоренностей.
  • Обсудили важность активизации работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу, – 24 канал) и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей.
  • Договорились встретиться снова через две недели в Берлине.

Разговор N4 26 января: основные акценты по его итогам со стороны Украины

Офис Президента опубликовал реакцию по итогам парижского разговора политических советников "нормандской четверки". В тексте акценты в большинстве своем положительные, а именно:

  • Коммюнике от 26 января в нормандском формате – первый согласованный документ за длительное время (с декабря 2019).
  • Позитивный сигнал – договоренность о предстоящей встрече через две недели в Берлине.
  • Все участники заявили, что настроены уменьшить разногласия для продвижения переговорного процесса.
  • Все согласились, что следует, несмотря на текущие разногласия, прекратить огонь на Донбассе.
  • Совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня – это хоть маленький, но шаг вперед.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГнардеп Андрей Костин объяснил лаконичность общего коммюнике: это показывает, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.

Что важно: глава Офиса Президента и представитель Украины на переговорах N4 в Париже Андрей Ермак также убежден, что "сам факт возобновления работы нормандского формата – это очень позитивный сигнал".

Другие важные заявления украинской делегации:

Актуальное видео: брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки"

 

Автор: Олесь Друкач