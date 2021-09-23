Поєднання інтересів ОПЗЖ, ЄС і "Батьківщини", – Веніславський про критиків закону про олігархів

Представники опозиційних фракцій не голосували 23 вересня за законопроєкт про деолігархізацію. Це свідчить про їхній спротив боротьбі з олігархами.

Мовиться про "Опозиційну платформу – За життя", "Європейську солідарність" та "Батьківщину". Про це в ефірі 24 каналу розповів представник президента в Конституційному Суді, депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

До теми Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували різні фракції

Веніславський: Побачили поєднання інтересів ОПЗЖ, ЄС, "Батьківщини"

За його словами, можна помітити цікавий момент, якщо подивитися на засідання Ради, на якому ухвалювали закон про олігархів.

Ми побачили дуже цікаве поєднання інтересів ОПЗЖ, ЄС і "Батьківщини" як протидії ухваленню цього законопроєкту,

– відзначив політик.

І додав, що в "Слузі народу" побачили, хто насправді противиться хоча б першому кроку боротьби з олігархатом в Україні. Відтак цей законопроєкт унеможливить вплив олігархів на ухвалення політичних рішень, які дозволяють використовувати державні ресурси для особистого збагачення.

"І ми зробимо неможливим, щоб надалі олігархи купували депутатів, політичні сили. А це точно йде на користь українському народу і державі", – наголосив депутат.

Не бачу підстав хвилюватися щодо неконституційності цього закону, – Веніславський

У законі про деолігархізацію прописана визначальна роль Ради нацбезпеки й оборони. Через це представники опозиції вже заявили, що збираються подати позов до Конституційного Суду через нібито неконституційність документу.

Треба дочекатися, поки цей закон набуде чинності. Тоді подивимося, хто його буде оскаржувати в КСУ. Це також дуже цікаво, оскільки це люди, які хочуть унеможливити реалізацію його дії. Федір Веніславський Представник президента в Конституційному Суді

Він спростував ті аргументи, які лунають від опозиційних нардепів. Адже РНБО, за статтею 107 Конституції є координаційним та контрольним органом з питань нацбезпеки й оборони.

Питаннями, пов'язаними з протидією олігархам, будуть займатися:

НАЗК;

Антимонопольний комітет;

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

"І саме конституційний статус РНБО дозволяє координувати діяльність цих органів. Не бачу підстав, щоб ми хвилювалися щодо неконституційності цього закону в майбутньому", – наголосив Веніславський.

Веніславський про голосування за законопроєкт про олігархів: дивіться відео