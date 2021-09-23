Сочетание интересов ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины", – Вениславский о критиках закона об олигархах

Представители оппозиционных фракций не голосовали 23 сентября за законопроект о деолигархизацию. Это свидетельствует об их сопротивлении борьбе с олигархами.

Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь", "Европейской солидарности" и "Батькивщине". Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель президента в Конституционном Суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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Вениславский: Увидели сочетание интересов ОПЗЖ, ЕС, "Батькивщины"

По его словам, можно заметить интересный момент, если посмотреть на заседание Рады, на котором принимали закон об олигархах.

Мы увидели очень интересное сочетание интересов ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины" как противодействия принятию этого законопроекта,

– отметил политик.

И добавил, что в "Слуге народа" увидели, кто на самом деле противится хотя бы первому шагу борьбы с олигархатом в Украине. Поэтому этот законопроект сделает невозможным влияние олигархов на принятие политических решений, которые позволяют использовать государственные ресурсы для личного обогащения.

"И мы сделаем невозможным, чтобы в дальнейшем олигархи покупали депутатов, политические силы. А это точно идет на пользу украинскому народу и государству", – подчеркнул депутат.

Не вижу оснований волноваться относительно неконституционности этого закона, – Вениславский

В законе о деолигархизации прописана определяющая роль Совета нацбезопасности и обороны. За это представители оппозиции уже заявили, что собираются подать иск в Конституционный Суд из-за якобы неконституционности документа.

Надо дождаться, пока этот закон вступит в силу. Тогда посмотрим, кто его будет оспаривать в КСУ. Это также очень интересно, поскольку это люди, которые хотят исключить реализацию его действия. Федор Вениславский Представитель президента в Конституционном суде

Он опроверг те аргументы, которые звучат от оппозиционных нардепов. Ведь СНБО, по статье 107 Конституции является координационным и контрольным органом по вопросам нацбезопасности и обороны.

Вопросами, связанными с противодействием олигархам, будут заниматься:

НАЗК;

Антимонопольный комитет;

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"И именно конституционный статус СНБО позволяет координировать деятельность этих органов. Не вижу оснований, чтобы мы волновались о неконституционности этого закона в будущем", – отметил Вениславский.

Вениславский о голосовании за законопроект об олигархах: смотрите видео