Європейський тур Джо Байдена: з ким зустрінеться та що чекати від саміту з Путіним

Джо Байден розпочав свою 8-денну поїздку Європою. Президент США разом з першою леді Джил Байден зараз перебуває у Великій Британії, де вже встиг зустрітися з американськими військовими та оголосити свої плани на цей візит до Європи.

Байден також зустрінеться з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Вони мають обговорити двосторонні відносини.

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"Світ змінився та ми маємо побудувати спільне майбутнє, якого ми всі прагнемо. Майбутнє, де нації вільні від примусу чи домінування з боку могутніших держав. Там, де спільне життя, моря, повітря та космос залишаються відкритими та доступними для всіх", – сказав Байден.

Cаміт G7

В британському Корнуоллі з 11 по 13 червня проходитиме саміт країн "Великої сімки". На порядку денному такі теми:

зміни клімату;

дезінформація;

кібератаки;

протидія авторитаризму у світі.

Порушення міжнародних норм з боку Росії стане також однією з головних тем. Країни-члени G7 обговорять спільну реакцію на деструктивні дії Москви. Водночас зустріч лідерів "Великої сімки" може дати новий поштовх розслідуванню щодо походження коронавірусу.

Світ має право знати, що сталося, щоб засвоїти уроки та зробити необхідні висновки,

– наголосив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Ми підтримаємо всі зусилля, щоб досягти прозорості та дізнатися правду. Слідчим потрібен повний доступ до всього необхідного, щоб справді знайти джерело цієї пандемії", – додав Шарль Мішель.

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Саміт НАТО та перемовини США – ЄС

Також Байден поїде до Брюсселя. Там він візьме участь в саміті НАТО та перемовинах США – ЄС. Очікують, що лідери Альянсу обговорять:

виведення військ з Афганістану;

подальший контроль ситуації в країні;

стратегію відносин з режимами в Росії, Китаї та Білорусі;

зміни в стратегічній концепції НАТО з огляду на нові зовнішні виклики.

"В нас багато надважливих питань у галузі національної безпеки у 2021 році. Ми просуватимемо цей порядок денний разом із нашими партнерами з "Великої сімки". У Брюсселі я чітко дам зрозуміти, що Сполучені Штати залишаються прихильниками НАТО. Особливо важливою залишається стаття про колективну оборону. Це святе зобов'язання, якому ми маємо відповідати", – запевнив Байден.

Зустріч з Путіним

Наприкінці своєї поїздки Джо Байден зустрінеться з Володимиром Путіним в Женеві. Лідери США і Росії мають безліч важливих питань на порядку денному, зокрема:

стратегічна стабільність;

контроль за озброєнням.

Водночас журналісти The New York Times вважають, що визнання Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального екстремістською організацією – це своєрідний сигнал Байдену. Мовляв, Путін не готовий обговорювати внутрішньополітичні питання та не захоче слухати критику своєї манери керування державою.

Республіканці закликали Байдена

ще до саміту з Путіним.

Росія заявила, що проривів не буде

Зустріч Володимира Путіна та Джозефа Байдена відбудеться 16 червня у Женеві.

У російському МЗС також прохолодно оцінили потенційні результати зустрічі Байдена з Путіним.

"Ніяких завищених очікувань, ніяких ілюзій про те, що будуть якісь прориви. Однак є необхідність, звичайно ж, в обміні думками на вищому рівні про те, які загрози бачить Росія і США, як 2 найбільші ядерні держави на міжнародній арені", – сказав голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Своєю поїздкою Байден намагається насамперед "вилікувати" відносини з Європою, що постраждали після Дональда Трампа.

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На саміті США – ЄС в Брюсселі сторони обговорять посилення політичного, торговельного партнерства та інші нагальні питання. Водночас західні ЗМІ впевнені, що в Європі все ще залишається скептицизм щодо США. Європейські лідери все ж відчувають полегшення у зв'язку з приходом нової адміністрації, але все ще побоюються довіритися Байдену.