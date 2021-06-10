США не шукають конфлікту з Росією. Однак Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія завдаватиме шкоди. Про це президент США заявив, виступаючи перед військовими на американській базі у Великобританії.

До речі Байден прибув у Велику Британію: перші заяви президента США у Європі

Заява Байдена

Президент наголосив, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Крім того, Байден збирається натякнути Путіну, що сумніватись у рішучості США не варто. Хоча американський лідер вкотре зауважив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" з Росією.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.

Байден обіцяє донести Путіну, що "США повернулись"

Байден наголосив, що говоритиме про "повернення США" на всіх етапах свого першого закордонного турне.

Щоб дати йому (Путіну – 24 канал) знати, що я хочу, щоб він знав,

– наголосив Байден.

Реакція Білого дому

Офіційна представниця Білого дому Джен Псакі оцінила можливий вплив слів Байдена про Путіна. Вона зізналась, що президент США давно знає Путіна, тож ніколи не стримувався у вираженні своїх побоювань або занепокоєнь, коли поведінка Росії "не відповідала демократичним цінностям".

За її словами, мовиться про те, що в інтересах Штатів.

"На наш погляд, це рух до більш стабільних і передбачуваних відносин", – зазначила Псакі.