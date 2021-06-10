США не ищут конфликта с Россией. Однако Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет причинять вред. Об этом президент США заявил, выступая перед военными на американской базе в Великобритании.

Кстати Байден прибыл в Великобританию: первые заявления президента США в Европе

Заявление Байдена

Президент подчеркнул, что нарушения суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Кроме того, Байден собирается намекнуть Путину, что сомневаться в решимости США не стоит. Хотя американский лидер в очередной раз отметил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в России.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", – сказал президент.

Байден обещает донести Путину, что "США вернулись"

Байден подчеркнул, что будет говорить о "возвращении США" на всех этапах своего первого зарубежного турне.

Чтобы дать ему (Путину – 24 канал) знать, что я хочу, чтобы он знал,

– отметил Байден.

Реакция Белого дома

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки оценила возможное влияние слов Байдена о Путине. Она призналась, что президент США давно знает Путина, поэтому никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда поведение России "не соответствовало демократическим ценностям".

По ее словам, речь идет об интересах Штатов.

"На наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", – отметила Псаки.

Обратите внимание! Байден 9 июня прибыл в Великобританию, а вместе с ним и первая леди Джил Байден. У супругов запланирована восьмидневная поездка по Европе.