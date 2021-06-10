Після того, як натрапили на підозрілу знахідку, з готелю евакуювали близько сотні осіб. Їх розбудили близько 5 ранку та змусили покинути свої кімнати.

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Переполох влаштував 20-річний британець

Будівлю та навколишній район оточили тисячі правоохоронців. Проте тривога виявилась хибною. У такий спосіб 20-річний британець вирішив влаштувати розіграш і підняти на ноги усю місцеву поліцію.

Любителя протизаконних розваг вже затримали. Правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу. Гості готелю змогли повернутись у свої номери.

Гостей евакуювали близько 5 ранку / Фото Daily Mail

Територію "прочісували" тисячі поліцейських / Фото Daily Mail

Зверніть увагу! 11 червня у Корнуоллі стартує саміт "Великої сімки". На зустріч приїде президент США Джо Байден. Це перший візит нового глави Білого дому в Європу.