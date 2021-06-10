После того, как наткнулись на подозрительную находку, из отеля эвакуировали около сотни человек. Их разбудили около 5 утра и заставили покинуть свои комнаты.

К теме Байден прибыл в Великобританию: первые заявления президента США в Европе

Переполох устроил 20-летний британец

Здание и прилегающий район окружили тысячи правоохранителей. Однако тревога оказалась ложной. Таким образом 20-летний британец решил устроить розыгрыш и поднять на ноги всю местную полицию.

Любителя противозаконных развлечений уже задержали. Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело. Гости отеля смогли вернуться в свои номера.



Гостей эвакуировали около 5 утра / Фото Daily Mail



Территорию "прочесывали" тысячи полицейских / Фото Daily Mail

Обратите внимание! 11 июня в Корнуолле стартует саммит " Большой семерки". На встречу приедет президент США Джо Байден. Это первый визит нового главы Белого дома в Европу.