- На аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області Росії виникла пожежа, зокрема на стоянці літаків.
- Монітори посилаються на супутникові фото, у складі військової бази – бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-30/35.
На аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області Росії виникла пожежа. Її осередок фіксують на стоянці літаків і в місці розташування інженерного батальйону.
Про це ввечері вівторка, 16 вересня, повідомив "Кримський вітер", передає 24 Канал. Моніторингова група посилається на дані супутникової зйомки.
Що відомо про пожежу на аеродромі?
Аеродром "Морозовськ" є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. У його складі – бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-30/35.
Причина пожежі невідома. Можливо, була атака,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військовий аеродром уже ставав ціллю українських атак. У серпні 2024 року ГУР МОУ доповіло про ліквідацію Су-34 та ймовірне пошкодження ще двох літаків такого типу. Окрім того, було знищено ворожий склад авіаційного озброєння.
