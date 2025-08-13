У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що пожежа поблизу градирень на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС не призвела до підвищення рівня радіації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.

Які наслідки пожежі поблизу Запорізької АЕС?

У МАГАТЕ заявили, що 12 серпня їхні співробітники на Запорізькій АЕС спостерігали дим з адміністративної будівлі станції після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

Генеральний директор Ґроссі підтверджує, що повідомлень про підвищення радіації, вплив на ядерну безпеку і про жертви не було,

– йдеться в заяві.

Ситуацію на Запорізькій АЕС прокоментували також у Державній інспекції ядерного регулювання. У ДІЯРУ заявили, що на жодному з постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження.

Потужність гамма-дози в повітрі поблизу Запорізької АЕС, як і загалом на всій території України, також перебуває в межах фонових значень.

Зазначимо, що виникнення пожежі – це результат окупації ЗАЕС Російською Федерацією: безвідповідального ставлення окупаційної адміністрації до забезпечення безпеки АЕС, ігнорування вимог ядерної та радіаційної безпеки, руйнування системи пожежної готовності,

– наголосили в ДІЯРУ.

Нагадаємо, 12 серпня у районі вантажного порту, який знаходиться за периметром Запорізької АЕС, спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що сталося займання сухого очерету на місці знищеного російськими окупантами Каховського водосховища.