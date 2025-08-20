Полум'я охопило Хортицю: рятувальники розповіли про масштаби пожежі
- 20 серпня пожежа на острові Хортиця в Запоріжжі охопила близько 20 гектарів сухої рослинності та дерев.
- Залучено 81 рятувальника та 18 одиниць техніки ДСНС, гасіння ускладнюють рельєф і погодні умови.
У середу, 20 серпня, на відкритій території острова Хортиця, що на Запоріжжі, об 11:30 розпочалася пожежа. Полум'я охопило суху рослинність, чагарники та дерева.
На місці працюють рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Запорізьку міську раду та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Що відомо про пожежу на Хортиці?
За попередніми даними, орієнтовна площа загоряння на острові Хортиця становить близько 20 гектарів.
Складність гасіння полягає у великій протяжності фронту пожежі, ускладненому проїзді рятувальної техніки через особливості рельєфу та спекотній погоді з поривами вітру.
Вогонь охопив острів Хортиця: дивіться фото
Рятувальники здійснюють "проливку" осередків та обкопування дерев, що тліють. Окрім того, за допомогою квадрокоптера вони проводять повітряний моніторинг, аби виявити осередки пожежі та скоординувати сили й засоби на гасіння.
У ДСНС показали ліквідацію загоряння: дивіться відео
Зверніть увагу! Запорізька міська рада закликала дотримуватись правил пожежної безпеки. "Адже навіть одна необережність може завдати великої шкоди унікальній природі острова", – написали там.
На місці працюють співробітники Ситуаційного центру цивільного захисту – залучено 87 людей та 23 одиниці техніки. Зокрема, 81 рятувальник і 18 одиниць техніки від ДСНС.
