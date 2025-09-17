У Києві потужна пожежа охопила дах 5-поверхівки: в ДСНС розповіли деталі
- У Києві в ніч на 17 вересня загорівся дах п'ятиповерхового житлового будинку, евакуйовано 150 людей.
- Для ліквідації пожежі залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки, причину інциденту встановлюють правоохоронці.
У ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палав дах багатоповерхового будинку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Дивіться також Росіяни атакували "Епіцентр" на Київщині: кадри масштабної пожежі, яку намагаються загасити
Що відомо про пожежу у Києві?
Вночі 17 вересня у Києві сталася потужна пожежа.
Так, о 01:56 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ружинській, що у Шевченківському районі столиці.
На місці було встановлено, що загоряння виникло на даху п'ятиповерхової житлової будівлі,
– повідомили рятувальники.
Під час ліквідації займання рятувальники евакуювали 150 людей. Пожежу локалізували о 02:38 на площі 1500 квадратних метрів, а о 03:40 – ліквідували.
Щоб погасити пожежу залучали 40 рятувальників та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Вказується, що причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Інші схожі випадки: останні новини
- Ввечері 8 липня у телеграм-каналах з'явилося повідомлення про пожежу у центрі столиці. На місці було встановлено, що загоряння сталося на 3 поверсі 4-поверхового житлового будинку на площі у 70 квадратних метрів.
- Зранку 9 липня в столичному парку динозаврів на ВДНГ сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники, про що представниця ДСНС Києва Марина Коцупей розповіла 24 Каналу.
- Також нещодавно пожежа сталася і в Ужгородській міській лікарні. Відомо, що її епіцентр був у палаті на 5 поверсі. Там і загинув 74-річний пацієнт.