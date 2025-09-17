У ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палав дах багатоповерхового будинку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Дивіться також Росіяни атакували "Епіцентр" на Київщині: кадри масштабної пожежі, яку намагаються загасити

Що відомо про пожежу у Києві?

Вночі 17 вересня у Києві сталася потужна пожежа.

Так, о 01:56 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ружинській, що у Шевченківському районі столиці.

На місці було встановлено, що загоряння виникло на даху п'ятиповерхової житлової будівлі,

– повідомили рятувальники.

Під час ліквідації займання рятувальники евакуювали 150 людей. Пожежу локалізували о 02:38 на площі 1500 квадратних метрів, а о 03:40 – ліквідували.

Щоб погасити пожежу залучали 40 рятувальників та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Вказується, що причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Інші схожі випадки: останні новини