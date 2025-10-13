Уночі понеділка, 13 жовтня, російські військові вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, ціллю ворога стала цивільна інфраструктура Одещини.

Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, постраждала людина. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Які наслідки атаки на Одещину 13 жовтня?

За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення.

У ДСНС повідомили про масштабні пожежі у складах з текстильною продукцією (тканини, одяг, взуття тощо) та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів. Також згорів автомобіль.

Пожежі на складах Одещини: дивіться фото

За попередньою інформацією, постраждала людина.

Ліквідацію наслідків російського удару ускладнювало велике навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об'єкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з джерел поруч.

Рятувальники ліквідовують займання: дивіться відео

Від ДСНС залучили 16 одиниць техніки та 56 рятувальників, також у гасінні взяли участь КЗ "ЦБГ Авангард", пожежний підрозділ Нацгвардії та добровольці. Станом на 07:48 ліквідація наслідків тривала.

До слова, в ексклюзивно в етері 24 Каналу екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що використання дронів-перехоплювачів і робота мобільних груп не зможуть впоратися з великою кількістю ворожих цілей. Він вважає, що захисникам необхідно масовано вражати саме російські майданчики з пусковими установками, аеродроми, склади та виробництва безпілотників.

