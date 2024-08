Страшна краса: на російському курорті горить ліс – апокаліптичні кадри

У Гоначхірській ущелині в регіоні Карачаєво-Черкесія страшні лісові пожежі. Вогонь сягнув кількох метрів і заблокував автомобілі, передає 24 Канал.

У Білій Церкві на Київщині 22 серпня горів склад із феєрверками. Люди почули низку характерних вибухів і вже встигли злякатися. В мережі сумно зауважили, що звуки салюту для українців уже ніколи не символізуватимуть свято.

Дивіться також Нафтобаза під Ростовом горить четвертий день, російські попи вирішили помолитися – кумедне фото

Що відомо про страшну пожежу в Карачаєво-Черкесії

Страшно красиві кадри з Карачаєво-Черкесії, де палає ліс на Домбаї. Полум'я заввишки кілька метрів, величезний стовп диму та дорога, охоплена вогнем,

– ідеться у російських пабліках.

Щоправда, там на кадри пожежі чомусь цинічно наклали відому пісню Green Day. Можливо, тому, що проблеми регіонів для Москви – лишень забавка.

У Росії горить ліс під Wake Me Up When September Ends: дивіться відео

Також у ролику чутно, як дівчина кричить на батьків: "Ви що, серйозно?!", імовірно, коментуючи їхнє рішення промчати крізь полум'я.

Іще повідомляють, що вогонь заблокував туристів у Гоначхірській ущелині на Домбаї. Туди поїхали рятувальники, та полум'я відрізало і їх.

В Карачаєво-Черкесії тріщать дерева, за завісою диму і полум'я – люди: дивіться відео

Загалом у пастку потрапили 15 співробітників МНС і семеро туристів. Біля озера стихія відрізала 40 автівок, які не могли спуститися. А до найближчого населеного пункту було цілих 7 кілометрів.

На щастя, згодом стало відомо, що всіх туристів вивели із лісу у безпечну зону.

Гоначхірська ущелина – неподалік селища Домбай: розташування на карті

Довідка. Регіон Карачаєво-Черкесії гірський, а отже, небезпечний. 2021 року на гірськолижну трасу зійшла лавина. Тоді загинула одна людина і семеро постраждали. А ще існує ціле кладовище альпіністів. Трохи далі, ближче до Кабардино-Балкарії, розташований славетний Ельбрус – найвища гора в Європі.