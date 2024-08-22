Як показує дослідження групи "Інформаційний спротив", найменші втрати в перерахунку на кількість населення – серед жителів Московської області та Москви, Ленінградської області та Санкт-Петербургу.

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Хто помирає у війні за Росію

Величезні втрати, які перевищують московські у десятки разів, спостерігаються як у національних республіках (Туві, Бурятії, на Алтаї), так і у питомо російських регіонах, таких як Псковська область,

– пишуть у ЗСУ.

Дослідження доводить, що війна Росії проти України стала наслідком інтересів обмеженої групи людей, які захопили владу і національні багатства Росії. Фактично, Москва і Санкт-Петербург сплачують росіянам з бідних регіонів, аби ті вмирали замість них.

Карти втрат Росії у війні проти України / фото СтратКом ЗСУ

"Вмирати за вигаданий "русскій мір" доводиться татарам, башкирам, якутам, бурятам та представникам інших народів, які фактично знаходяться в статусі окупованих і проти яких проводиться офіційна політика винищення за національною ознакою", – пишуть у Медіацентрі.

У ЗСУ зазначили, що єдиний спосіб не опинитися на війні в Україні – опиратися. Це доводить приклад Північного Кавказу, де показники втрат найнижчі після "столичних" регіонів. Чечня, Інгушетія фактично не беруть участь у війні вже два роки, бо в Москві бояться їх чіпати. Залучення Дагестану після фактів опору московському режиму суттєво знизилось.