Как показывает исследование группы "Информационное сопротивление", наименьшие потери в пересчете на количество населения – среди жителей Московской области и Москвы, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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Кто умирает в войне за Россию

Огромные потери, которые превышают московские в десятки раз, наблюдаются как в национальных республиках (Туве, Бурятии, на Алтае), так и в удельно российских регионах, таких как Псковская область,

– пишут в ВСУ.

Исследование доказывает, что война России против Украины стала следствием интересов ограниченной группы людей, которые захватили власть и национальные богатства России. Фактически, Москва и Санкт-Петербург платят россиянам из бедных регионов, чтобы те умирали вместо них.

Карты потерь России в войне против Украины / фото СтратКом ВСУ

"Умирать за вымышленный "русский мир" приходится татарам, башкирам, якутам, бурятам и представителям других народов, которые фактически находятся в статусе оккупированных и против которых проводится официальная политика истребления по национальному признаку", – пишут в Медиацентре.

В ВСУ отметили, что единственный способ не оказаться на войне в Украине – сопротивляться. Это доказывает пример Северного Кавказа, где показатели потерь самые низкие после "столичных" регионов. Чечня, Ингушетия фактически не участвуют в войне уже два года, потому что в Москве боятся их трогать. Привлечение Дагестана после фактов сопротивления московскому режиму существенно снизилось.