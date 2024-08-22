У середу, 21 серпня, пожежа була в Києві. Місцеві пабліки твердили, що горів ТЦ Gorodok Gallery, але займання сталося поруч, у будівлі під сусіднім номером.
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Що відомо про пожежу в Білій Церкві
У Білій Церкві палає склад з феєрверками. В місті чути вибухи, дим видно з різних районів,
– написали журналісти каналу "Київ 24".
Пожежа в Білій Церкві / Фото місцевих телеграм-каналів
На відео, заявленому як із Білої Церкви, справді чутно низку вибухів.
Під Києвом лунають вибухи: дивіться відео
Користувачі мережі повідомили, що спершу летіли іскри, а потім пішов чорнющий дим.
Очевидці виклали відео пожежі у Білій Церкві
Білоцерківці заспокоюють одне одного, мовляв, головне, що це не "Шахеди". І закликають помилуватися пожежею на російському поромі в порту "Кавказ", який уже встиг затонути.
Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила в коментарі 24 Каналу, що пожежу ще ліквідовують.
Це складське приміщення. На місці працюють 5 одиниць техніки і 30 рятувальників,
– сказала вона.
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