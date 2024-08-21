У київських телеграм-каналах з'явилася низка відео, де зафіксовано наслідки пожежі в ТРЦ. Там стверджують, що пожежники уже на місці, проте чому сталося займання – невідомо.

На роликах справді помітно роботу пожежників.

Пожежа в ТРЦ "Городок" у Києві: дивіться відео

Що кажуть у ДСНС про причину пожежі в ТРЦ "Городок"

Загоряння сталось на другому поверсі 6-поверхової офісної будівлі. Пожежу ліквідували о 8:09 на площі 40 квадратних метрів. Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали,

– повідомив у коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров.

Він додав, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.