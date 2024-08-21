Російські телеграм-канали ввечері 20 серпня заявили, що вибухнула ще одна цистерна. До цього писали про 11 резервуарів, які вигоріли під час пожежі, пише 24 Канал.

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Що нового написали про пожежу на нафтобазі

Вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі в Пролетарську… Попередньо – цього разу ніхто не постраждав,

– заявили російські телеграм-канали.

За їхніми даними, вибух пролунав орієнтовно о 20:15 20 серпня.

На комбінаті на третю добу пожежі вибухнув резервуар: дивіться відео

РосЗМІ написали, що нібито на місці понад 600 рятувальників працюють позмінно та намагаються не дати вогню поширюватися далі.

На нафтобазі вибухнув ще один резервуар: дивіться відео

Губернатор Ростовської області заявив, що залучили два пожежні потяги та літак МНС.

До речі, про точну кількість резервуарів на комбінаті "Кавказ" росЗМІ не пишуть, проте супутникові знімки фіксують орієнтовно 70.

Російські пожежники вже третю добу намагаються ліквідувати займання: дивіться відео

До речі, місцеві жителі Пролетарська скаржилися у місцевих чатах, що місто засипає "дивним пластиковим попелом".

Пишуть, що температура всередині епіцентру займання перевищує тисячу градусів, тож плавиться сталь, не кажучи вже про захисне екіпірування.

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Пожежники вже третю добу намагаються загасити нафтобазу та намагаються пробратись вглиб, проте видимість там нульова.