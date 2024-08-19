Як пишуть російські телеграм-канали, кількість постраждалих сягає майже 20 осіб. Втім, у якому стані травмовані – невідомо, передає 24 Канал.

До теми "Кавказ" горить й досі, – у ГУР розповіли деталі удару по нафтобазі під Ростовом

Через добу після пожежі в Росії заявили про постраждалих

Вибухи у Пролетарському пролунали вночі й вдосвіта 18 серпня. Губернатор Ростовської області традиційно відзвітував про "успішне" відбиття атаки дронів, а також заявив, що "пе-ве-о" збила БпЛА. Однак згодом додав, що після нібито "падіння уламків" спалахнули склади з дизельним пальним.

Втім, навіть після цього російська влада не повідомляла про постраждалих. Лише 19 серпня вдень заявив, що внаслідок пожежі на нафтобазі на комбінаті "Кавказ" є постраждалі.

Так, постраждало щонайменше 18 осіб. Голубєв стверджує, що всі постраждалі – пожежники. Губернатор Ростовської області не повідомляв, які травми отримали рятувальники, лише додав, що 14 пожежників вже отримали амбулаторну допомогу. Інші 4 рятувальників – госпіталізовані з опіками.

До слова, росіяни й досі не змогли ліквідувати пожежу. Нафтобаза вже понад добу охоплена вогнем, а дим від неї розтягнувся вже на сотні метрів. Місцеві жителі Ростовської області, які живуть за 50 кілометрів від місця подій, бідкаються на їдкий запах диму.