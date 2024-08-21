Российские телеграм-каналы вечером 20 августа заявили, что взорвалась еще одна цистерна. До этого писали о 11 резервуарах, которые выгорели во время пожара, пишет 24 Канал.
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Что нового написали о пожаре на нефтебазе
Взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе в Пролетарске... Предварительно – этот раз никто не пострадал,
– заявили российские телеграм-каналы.
По их данным, взрыв прогремел ориентировочно в 20:15 20 августа.
На комбинате на третьи сутки пожара взорвался резервуар: смотрите видео
РосСМИ написали, что якобы на месте более 600 спасателей работают посменно и пытаются не дать огню распространяться дальше.
На нефтебазе взорвался еще один резервуар: смотрите видео
Губернатор Ростовской области заявил, что привлекли два пожарных поезда и самолет МЧС.
Кстати, о точном количестве резервуаров на комбинате "Кавказ" росСМИ не пишут, однако спутниковые снимки фиксируют ориентировочно 70.
Российские пожарные уже третьи сутки пытаются ликвидировать возгорание: смотрите видео
Кстати, местные жители Пролетарска жаловались в местных чатах, что город засыпает "странным пластиковым пеплом".
Пишут, что температура внутри эпицентра возгорания превышает тысячу градусов, поэтому плавится сталь, не говоря уже о защитной экипировке.
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Пожарные уже третьи сутки пытаются потушить нефтебазу и пытаются пробраться вглубь, однако видимость там нулевая.