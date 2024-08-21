В среду, 20 августа, россияне ударили по Тернополю. Там произошло сильное возгорание, власть предупреждала горожан ограничить пребывание на улице.

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Что известно о пожаре в Киеве на Почайне 21 августа

В киевских телеграм-каналах появился ряд видео, где зафиксированы последствия пожара в ТРЦ. Там утверждали, что пожарные уже на месте, однако почему произошло возгорание – неизвестно. На роликах действительно заметна работа пожарных.

Возгорание в Киеве на Почайне (бывшей Петровке): смотрите видео



Утром на Почайне видели столб дыма / Фото киевских пабликов

Пожар в ТРЦ "Городок" в Киеве: смотрите видео

Пожар быстро потушили.



Вблизи видно повреждения на нескольких этажах / Фото телеканала "Киев 24"

Последствия возгорания в Киеве и работа пожарных: смотрите видео

Горел ли именно ТРЦ "Городок"

Если присмотреться к видео, заметно, что горело здание, где расположен банк. А это соседний номер.

Где расположен ТРЦ "Городок" в Киеве: показываем на карте

Справка. ТРЦ "Городок" – один из старейших киевских торгово-развлекательных центров. Он расположен на проспекте Степана Бандеры на севере Киева. Этот промышленный район называется Почайна, рядом есть одноименное метро. С 2017 года ТЦ называется Gorodok Gallery.

Что говорят в ГСЧС о причине пожара возле ТРЦ "Городок"

Возгорание произошло на втором этаже 6-этажного офисного здания. Пожар ликвидировали в 8:09 на площади 40 квадратных метров. Спасатели деблокировали двух человек из лифтовой кабины и вывели их на свежий воздух. К счастью, люди не пострадали,

– сообщил в комментарии 24 Каналу спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Он добавил, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.