В среду, 21 августа, пожар был в Киеве. Местные паблики утверждали, что горел ТЦ Gorodok Gallery, но возгорание произошло рядом, в здании под соседним номером.
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Что известно о пожаре в Белой Церкви
В Белой Церкви пылает склад с фейерверками. В городе слышны взрывы, дым видно из разных районов,
– написали журналисты канала "Киев 24".
Пожар в Белой Церкви / Фото местных телеграм-каналов
На видео, заявленном как из Белой Церкви, действительно слышен ряд взрывов.
Под Киевом раздаются взрывы: смотрите видео
Пользователи сети сообщили, что сначала летели искры, а потом пошел чернющий дым.
Очевидцы выложили видео пожара в Белой Церкви
Белоцерковцы успокаивают друг друга, мол, главное, что это не "Шахеды". И призывают полюбоваться пожаром на российском пароме в порту "Кавказ", который уже успел затонуть.
Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила в комментарии 24 Каналу, что пожар еще ликвидируют.
Это складское помещение. На месте работают 5 единиц техники и 30 спасателей,
– сказала она.
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