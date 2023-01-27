Про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні й вплив пропаганди Росії: інтерв'ю з Інбар Безек

Низка країн світу надають колосальну підтримку Україні, яка вже майже рік дає відсіч росіянам у повномасштабній війні. Серед тих країн, які підтримують нас, є й Ізраїль, однак часто від українського керівництва лунають заяви про те, що Київ очікував більшого від Тель-Авіва, зокрема у питаннях надання озброєння.

Інбар Безек – ізраїльська активістка і політикиня, яка була членом Кнесету від Єш Атід з 2021 по 2022 рік. В інтерв'ю для 24 Каналу вона розповіла про позицію Ізраїля щодо надання озброєння Україні, вплив російської пропаганди та поділилась своїм баченням щодо закінчення війни.

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Складно зрозуміти проблему: реакція на цинічні заяви Лаврова

Росія прикриває свої імперські цілі заявами про нібито існування нацизму та фашизму в Україні. І на ці заяви вже перестала реагувати світова спільнота. Попри те, що наш президент Володимир Зеленський єврей. Лавров вже договорився до того, що знайшов у Гітлера єврейську кров. Як суспільство та істеблішмент вашої країни ставиться до такої інформаційної політики Росії?

Як і в кожній демократичній країні кожна людина реагує так, як вважає за потрібне. Але з позиції нашого уряду ми з великою тривогою спостерігаємо не лише за такими заявами, але і за всім, що відбувається у вашому регіоні. Адже ми, як євреї, неодноразово зазнавали нападів через нашу національність.

І це є спільною думкою євреїв в усьому світі – не можна нападати на людей через їхню національність. Та і взагалі сама ідея нападу на якусь країну і намагання силою загарбати її території – в цьому нічого доброго немає.

Ми розуміємо, що ситуація в Росії та в Україні є складною. Але якщо ви не живете в тій країні, то, відповідно, не можете зрозуміти усю складність проблеми. Отож я не думаю, що було б доцільно оцінювати ситуацію, в якій ми безпосередньо не перебуваємо, але будь-яка агресія з боку Росії стосовно України є абсолютно неприйнятною, навіть не зважаючи на те, якими могли б бути причини.

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А наскільки великим і значним є вплив Росії та її пропаганди на громадську думку в Ізраїлі? І наскільки великий вплив в країні має так звана "російська вулиця" – це так неофіційно називають вихідців із пострадянських країн, які часто читають російську пресу та дивляться російське телебачення.

Так, в Ізраїлі є багато іммігрантів, які виїхали з Росії, і вони мають значний вплив, не лише на уряд, але і на засоби масової інформації, на думку людей. Звісно, що вони не всі дотримуються однієї думки, але загалом вихідці з Росії підтримують ваш бік – бік України – у цьому конфлікті. І це тому, що євреї, а особливо російські євреї, були у схожій ситуації, тільки в інший історичний період.

Ізраїль робить дуже багато для того, щоб допомогти євреям з України. Забрати їх до себе, надати притулок, безпечне місце. І багато хто з вихідців з Росії в цьому активно допомагає, вони допомагають людям з України емігрувати, і коли вони приїжджають, то допомагають їм вивчити мову, підтримують, сприяють у встановленні зв'язків.

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На Ізраїль впливає Росія

Ізраїль вже давно активно протистоїть та бореться з Іраном на близькому сході. А що, на вашу думку, заважає Тель-Авіву зробити це зараз в Україні? Адже кожного дня іранські дрони падають на голову нашим громадянам і допомога Ізраїлю у боротьбі зі спільним ворогом була б дуже вагомою.

Я повністю з вами погоджуюся, але знову ж таки, політична ситуація в Ізраїлі зараз дуже складна.

Як я вже казала, Ізраїль підтримує Україну в цьому конфлікті. Але з іншого боку на Ізраїль дуже сильно впливає Росія, завдяки кордону з Сирією. Звичайно також впливає і Іран, який має кордон із Сирією, відповідно, кордон контролює Хізбалла та російські сили. З точки зору дипломатії Ізраїлю потрібно дуже обережно поводитися – у своїх висловлюваннях та діях. Знову ж таки, ми робимо дуже багато для того, щоб підтримувати українських громадян. Але для нас це великий ризик – на дипломатичній ниві бути активними проти Росії, бо це буде мати дуже великий вплив на нас.

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Діємо дуже обережно: чи надасть Ізраїль Україні сучасне озброєння

Ізраїль має високотехнологічне сучасне озброєння. Чи є ймовірність того, що Ізраїль вирішить надати допомогу Україні у протистоянні російській агресії і що для цього має зробити Україна?

Політика Ізраїлю – допомога в питаннях оборони, а не наступу. Це, знову ж таки, як я зазначала, випливає з того, що нам обережно потрібно діяти, зважаючи на російську владу. Отож з нашого боку ми намагаємося зробити все можливе, щоб надати вам оборонні технології, і не дати наступальних.

Ізраїль як країна, яка десятиліттями веде бойові дії із захисту своїх кордонів має дуже просунуті зразки оборонних технологій, напевно, найпотужніші у світі, і я знаю, що ми працюємо з українським урядом та з військовими, але знову ж таки, ми діємо дуже обережно, щоб не створити конфліктної ситуації з російською владою.

Чому Ізраїль не готовий постачати зброю Україні

Нещодавно посол Ізраїлю в Україні заявив, що Росія і досі відіграє дуже важливу роль на близькому сході. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням і як це впливає на небажання Ізраїлю псувати стосунки з Росією? Особливо коли мова йде про постачання зброї чи гуманітарної допомоги в Україну – публічно або ж непублічно.

Так, я повторюю те, що вже казала, – ми робимо усе можливе, щоб підтримати громадян України, але брати більш активну участь у вашій війні ми не можемо, через те, що це може вплинути на нас і на ситуацію на кордонах. Тому я повністю погоджуюся із заявами посла про те, що все, що Ізраїль зробить заради допомоги вам буде мати на нас вплив, все буде впливати на дипломатичні відносини з Росією, на ситуацію на кордонах.

Тому знову ж таки ми повинні дуже чітко розуміти, чого саме ми хочемо досягти у цьому конфлікті, тому ми більше робимо акцент на сприяння обороні та допомозі населенню ніж на активне втручання у війну – шляхом постачання зброї і так далі.

Ізраїль всю історію перебуває у ворожому оточенні, мета якого – знищення держави Ізраїль. Така ж мета Росії щодо України. Тож що могло б бути гарантією неповторення агресії з боку Росії?

Ізраїль не агресивна країна, в нас ніколи не було такої політики. З часу проголошення нашої незалежності ми живемо у перманентному стані війни, нас атакують сусіди, нас атакують ті, хто живуть всередині країни, ми досі не маємо вирішення палестинської проблеми, і щодня ізраїльтяни зазнають нападів та терору.

Це зовсім не така ситуація, як в Росії. Адже росіяни не бояться їздити в автобусах, бо там їх можуть підірвати українці. Не можна цього порівнювати, ситуація в Ізраїлі повністю інша, ніж ситуація в Росії. І Ізраїль зовсім не подібний на Росію, ми увесь час намагаємося дистанціюватися від палестинського конфлікту і вирішити питання територій, які були окуповані в 1967-му. Причина, чого цього ще досі не сталося – бо не існує безпечного вирішення цієї проблеми для нас.

Як має закінчитися війна

На вашу думку, чи важливо для більшості ізраїльтян, саме населення країни, як саме завершиться війна Росії проти України – нашою перемогою чи просто завершенням бойових дій?

Найкращий вихід – це припинення бойових дій. У цій ситуації я не бачу, щоб хтось із вас виграв – всі вже програли. І Росія програла, і Україна. Переможців немає. Я вважаю, що найкраще завершення бойових дій – це дипломатичним шляхом, а не з допомогою продовження протистояння. Знову ж таки, зараз я виступаю виключно від свого імені, але в жодному разі не від імені народу Ізраїля – але я вважаю, що так само як я думають і інші ізраїльтяни. Адже з самого початку незалежності ми перманентно живемо в умовах постійних бойових дій.

Я певна, що більшість ізраїльтян виступають за якнайшвидше припинення бойових дій та за закінчення війни, щоб Росія припинила робити те, що вона робить, і ми хочемо, щоб Росія та Україна знайшли спосіб мирного співіснування. Я впевнена, що більшість людей у світі цього хочуть. Проблема не в людях, а в політиках, які хочуть досягати своїх цілей різними засобами, так швидко, як лише можна.