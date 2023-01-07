Міжнародна політика уряду Ізраїлю під керівництвом Біньяміна Нетаньяху є дуже специфічною. Про це в ефірі 24 каналу заявив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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На його думку, попри свою лояльність до США, Нетаньяху неодноразово висловлював публічну прихильність до Росії.

Під час виборів в Ізраїлі дуже часто клеїли агітаційні плакати, на яких Нетаньягу зображався разом з Путіним. Значною мірою за Нетаньяху голосують вихідці з пострадянського простору, які мають проросійські погляди та лояльні до Путіна,

– пояснив голова центру "Доктрина".

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Ненадання зброї Україні є химерною позицією

Божко повідомив, що наразі Ізраїль допомагає Україні лише постачанням аптечок, засобів захисту для військових, але не надає озброєнь. Натомість країна має досить розвинений ВПК і українській армії було б непогано отримувати звідти озброєння.

"Те, що ми звідти не отримуємо озброєння, показує химерну позицію: вдавати, що вони не бачать, що Росія є головним союзником для прямого ворога Ізраїлю в регіоні – Ірану. Вважати, що якісь ситуативні геополітичні вигоди можуть переважати над міжнародним правом – це фарисейська позиція", – впевнений голова центру "Доктрина".

Нетаньяху доведеться відповісти

На думку Ярослав Божка, надалі проблема Ірану буде збільшуватися і з часом стане більш прозорою для жителів Ізраїлю. У такому випадку Нетаньяху та його урядовцям доведеться відповідати на питання, чому вони тисли руку країнам, які підтримували розвиток радикального ісламізму під боком в Ізраїлю.

Я не думаю, що це може виглядати якось структурно, логічно, послідовно. Це значною мірою агонія корупційного уряду Ізраїлю, який критикується багатьома ізраїльтянами всередині країни, бо він є дуже специфічним,

– підсумував Ярослав Божко.

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