Це спонукає і Європу до рішучості: як позиція Трампа може вплинути на підтримку України

Днями стало відомо, що майбутній президент США Дональд Трамп назначив спецпредставником США щодо України Кіта Келлога. Той одразу зробив гучну заяву про бачення миру в Україні, а саме забезпечення його через силу.

Як позиція нової команди Дональда Трампа впливає на позицію європейських лідерів щодо підтримки України 24 Каналу пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Нові заяви лідерів країн

Риторику Кіта Келлога продовжив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. У розмові з Володимиром Зеленським той підтримав ідею миру через силу.

Європа пожвавішала на тлі зміни керівництва в Білому Домі. Призначення Кіта Келлога, а також радника з нацбезпеки Майка Волца (колишнього військового) показує, що вони налаштовані по-військовому,

– зауважив Клочок.

Крім того, очільник німецької розвідки Бруно Каль зауважував, якщо гібридні диверсії проти країн НАТО з боку Росії наростатимуть, НАТО буде розглядати застосування п'ятої статті.

Варто згадати літак, який упав у Вільнюсі або ж пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі й розслідування цього інциденту щодо китайського судна.

Тому абсолютно логічно говорити про застосування сили щодо Росії. І добре, що це сьогодні артикулюють. І позиція новообраного президента США впливає на усвідомлення Шольца,

– підкреслив аналітик.

А це своєю чергою може змінити і позицію німецького канцлера щодо надання Україні ракет Taurus.

В чому помилка демократів

Клочок наголосив, що демократи не виконали всіх обіцянок, які давали щодо підтримки України. На цьому фоні дії Трампа здаються рішучими, хоча словами цієї рішучості він поки що не артикулює.

Байден хотів, аби Україна максимально послабила Росію, це ні для кого не секрет. Але це стало великою помилкою,

– підкреслив Клочок.

Втім, варто пам’ятати, що метою команди і Байдена, і Трампа буде відстоювання інтересів Сполучених Штатів Америки. Але, на перший погляд, вони використовують різні підходи, і підхід Трампа виглядає так, що міг би своєю радикальністю допомогти Україні.