Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVNET. Відомо, що під час авіакатастрофи в літаку були четверо людей – це два пілоти та два працівники.

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Як в Литві коментують падіння літака

За даними журналістів, вантажний літак компанії DHL, який летів з німецького Лейпцига, впав на двоповерховий житловий будинок.

Інцидент прокоментував міністр оборони Литви Лаурінас Касчюнас.

Поки що немає жодних ознак, жодних фактів, що це був саботаж або терористичний акт, якщо ми говоримо про зовнішній вплив на літак,

– заявив він.

За словами міністра, офіційні особи вже вирушили до району Сантарішкес у Вільнюсі, де вони поговорять із членами екіпажу, що вижили, і переглянуть усі чорні скриньки. Тоді й стане зрозуміло, що сталося усередині – технічна помилка, помилка пілота чи "щось ще".

Голова Національного центру кризового управління (НЦКУ) Литви Вілмантас Віткаускас також заявив, що аварія літака DHL є нещасним випадком. Однак водночас він додав, що версію теракту ніколи не можна відкидати.