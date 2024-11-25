Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVNET. Известно, что во время авиакатастрофы в самолете были четыре человека – это два пилота и два работника.

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Как в Литве комментируют падение самолета

По данным журналистов, грузовой самолет компании DHL, который летел из немецкого Лейпцига, упал на двухэтажный жилой дом.

Инцидент прокомментировал министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Пока нет никаких признаков, никаких фактов, что это был саботаж или террористический акт, если мы говорим о внешнем влиянии на самолет,

– заявил он.

По словам министра, официальные лица уже отправились в район Сантаришкес в Вильнюсе, где они поговорят с выжившими членами экипажа, и пересмотрят все черные ящики. Тогда и станет понятно, что произошло внутри – техническая ошибка, ошибка пилота или "что-то еще".

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Литвы Вилмантас Виткаускас также заявил, что авария самолета DHL является несчастным случаем. Однако в то же время он добавил, что версию теракта никогда нельзя отвергать.