Утром 25 ноября в Вильнюсе произошла авария грузового самолета, выполнявшего рейс из Германии. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на LRT.

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Что известно об аварии в Литве

На борту находилось четверо членов экипажа: граждане Литвы, Германии и Испании.

В результате трагедии погиб пилот из Испании. Один из членов экипажа, литовец, смог самостоятельно выбраться из обломков и даже пообщаться со спасателями и полицией. Трое других членов экипажа были госпитализированы, при этом состояние одного из них оценивают как критическое.

Испанская компания Swiftair, которой принадлежит самолет, готовит официальный комментарий по поводу инцидента.

Авиакатастрофа в Литве 25 ноября: что известно