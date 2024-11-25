Вранці 25 листопада у Вільнюсі сталася аварія вантажного літака, що виконував рейс із Німеччини. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на LRT.

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Що відомо про аварію у Литві

На борту перебувало четверо членів екіпажу: громадяни Литви, Німеччини та Іспанії.

В результаті трагедії загинув пілот з Іспанії. Один із членів екіпажу, литовець, зміг самостійно вибратися з уламків і навіть поспілкуватися з рятувальниками та поліцією. Троє інших членів екіпажу були госпіталізовані, при цьому стан одного з них оцінюють як критичний.

Іспанська компанія Swiftair, якій належить літак, готує офіційний коментар з приводу інциденту.

Авіакатастрофа у Литві 25 листопада: що відомо