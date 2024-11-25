У Литві 25 листопада сталась авіатроща. Про це пише 24 Канал з посиланням на литовське видання Delfi.

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Що відомо про подію

Відомо, що літаком керували 4 людини.

Як повідомили у відділі оперативно-рятувальної роботи Управління пожежної охорони та рятування, літак впав на двоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього там спалахнула сильна пожежа.

Рятувальники звільнили пілота з кабіни, він прийшов до тями. Очевидці стверджують, що ділянка дороги від вулиці Дзукі до "Maxima" на вулиці Liepkalnis закрита. За попередніми даними, впав літак компанії "DHL". Припускають, що рейс прямував із Лейпцига.

Також пишуть, що одна людина могла загинути.

У Вільнюсі впав літак: дивіться відео

Раніше стало відомо, що у Бразилії розбився пасажирський літак. ЗМІ повідомляють, що на борту могло перебувати понад 60 осіб. Зазначається, що розбився пасажирський турбогвинтовий літак ATR-72.

Також у польському місті Ґдиня кілька місяців тому розбився військовий літак M-346 Bielik, який готувався до авіашоу. Літак виконував акробатичні трюки на малій висоті, після чого почав пікірування та розбився на асфальті.