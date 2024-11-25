В Литве 25 ноября произошла авиакатастрофа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на литовское издание Delfi.

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Что известно о происшествии

Известно, что самолетом управляли 4 человека.

Как сообщили в отделе оперативно-спасательной работы Управления пожарной охраны и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом. Вследствие этого там вспыхнул сильный пожар.

Спасатели освободили пилота из кабины, он пришел в себя. Очевидцы утверждают, что участок дороги от улицы Дзуки до "Maxima" на улице Liepkalnis закрыт. По предварительным данным, упал самолет компании "DHL". Предполагают, что рейс направлялся из Лейпцига.

Также пишут, что один человек мог погибнуть.

В Вильнюсе упал самолет: смотрите видео

Ранее стало известно, что в Бразилии разбился пассажирский самолет. СМИ сообщают, что на борту могло находиться более 60 человек. Отмечается, что разбился пассажирский турбовинтовой самолет ATR-72.

Также в польском городе Гдыня несколько месяцев назад разбился военный самолет M-346 Bielik, который готовился к авиашоу. Самолет выполнял акробатические трюки на малой высоте, после чего начал пикирование и разбился на асфальте.