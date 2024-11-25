Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані опитувань AVANGARDE та CURS. Зазначається, що загалом на посаду президента Румунії претендують 13 кандидатів.

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Хто лідирує на виборах у Румунії

Перші результати опитувань було оголошено одразу після закриття виборчих дільниць, тобто о 21:00. Відомо, що до моменту закриття виборчих дільниць проголосувало 52,4% виборців.

Екзитполи показують, що в другому турі Марсель Чолаку, ймовірно, змагатиметься з Єленою Ласконі, очільницею партії "Союз порятунку Румунії", яка отримала 18% голосів.

Лідер праворадикальної партії AUR Джорджє Сіміон, за попередньою інформацією, набрав 15% голосів. Варто зазначити, що цей політик відомий не лише своїми зв'язками з Росією, але й досить екстремісткою риторикою. Цікаво, що Молдова та Україна раніше оголосили Сіміона персоною нон ґрата та заборонили йому в'їзд на свої території.

Довідка. Якщо жоден з кандидатів не набирає понад 50% голосів виборців, то 8 грудня відбудеться другий тур президентських виборів у Румунії. У ньому візьмуть участь лише два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.