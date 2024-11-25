На жаль, авіатроща у Вільнюсі не минулася без жертв. Тим часом у мережі з'явилося відео моменту падіння повітряного судна на будинок, передає 24 Канал із посиланням на Lritas.

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Падіння літака у Вільнюсі

За словами голови Національного центру кризового менеджменту Вільмантаса Віткаускаса, причиною катастрофи літака DHL могли стати технічні проблеми.

Він також уточнив, що літак впав поруч із житловим будинком, а не на нього.

Відомо, що інцидент трапився неподалік Вільнюського аеропорту близько 05:28.

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На борту перебували 4 людини, один член екіпажу загинув. З будинку евакуювали 12 людей.