Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 листопада на автодорозі сполученням "Львів – Самбір – Ужгород" поблизу села Бабина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів

ДТП сталася близько о пів на 6 годину вечора 22 листопада.

Як попередньо встановили працівники правоохоронних органів, водій вантажного фургону MAN TGA, 42-річний житель Львівщини, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного мешканця Самбірського району.

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснили наїзд автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D, під керуванням 53-річного та 37-річного жителів Самбірщини,

– ідеться в повідомленні.

В поліції вказали, що від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

Вказується, що за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.