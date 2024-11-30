Это побуждает и Европу к решительности: как позиция Трампа может повлиять на поддержку Украины

На днях стало известно, что будущий президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем США по Украине Кита Келлога. Тот сразу сделал громкое заявление о видении мира в Украине, а именно обеспечение его через силу.

Как позиция новой команды Дональда Трампа влияет на позицию европейских лидеров по поддержке Украины 24 Каналу объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Новые заявления лидеров стран

Риторику Кита Келлога продолжил и канцлер Германии Олаф Шольц. В разговоре с Владимиром Зеленским тот поддержал идею мира через силу.

Европа оживилась на фоне смены руководства в Белом Доме. Назначение Кита Келлога, а также советника по нацбезопасности Майка Волца (бывшего военного) показывает, что они настроены по-военному,

– отметил Клочок.

Кроме того, глава немецкой разведки Бруно Каль замечал, если гибридные диверсии против стран НАТО со стороны России будут нарастать, НАТО будет рассматривать применение пятой статьи.

Стоит вспомнить самолет, который упал в Вильнюсе или повреждение подводного кабеля в Балтийском море и расследование этого инцидента в отношении китайского судна.

Поэтому абсолютно логично говорить о применении силы в отношении России. И хорошо, что это сегодня артикулируется. И позиция новоизбранного президента США влияет на осознание Шольца,

– подчеркнул аналитик.

А это в свою очередь может изменить и позицию немецкого канцлера о предоставлении Украине ракет Taurus.

В чем ошибка демократов

Клочок отметил, что демократы не выполнили всех обещаний, которые давали по поддержке Украины. На этом фоне действия Трампа кажутся решительными, хотя словами этой решимости он пока не артикулирует.

Байден хотел, чтобы Украина максимально ослабила Россию, это ни для кого не секрет. Но это стало большой ошибкой,

– подчеркнул Клочок.

Впрочем, стоит помнить, что целью команды и Байдена, и Трампа будет отстаивание интересов Соединенных Штатов Америки. Но, на первый взгляд, они используют разные подходы, и подход Трампа выглядит так, что мог бы своей радикальностью помочь Украине.