Напередодні саміту ЄС: у Зеленського оцінили ризики від позиції Угорщини

У Брюсселі 14 – 15 грудня відбудеться саміт ЄС. Там говоритимуть щодо виділення 50 мільярдів євро для України та початку переговорів про її вступ до Євросоюзу. Тим часом прем'єр Угорщини закликає зняти з порядку денного ці питання.

Це прокоментував 24 Каналу радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що це буде складний саміт. Зазначимо, що Віктор Орбан заявляв, що рішення щодо фінансової допомоги Україні та питання щодо вступу начебто "необґрунтовані".

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Відвертий шантаж

У сучасній європейській та демократичній політиці із цікавістю спостерігають за тим, як певні політики займаються відвертими спекуляціями.

"Політики займаються шантажем, аби отримати якісь вигоди для своїх національних урядів". Не використовуватиму цю риторику, адже це очевидно", – додав радник глави Офісу Президента України.

Михайло Подоляк зазначив, що цим займаються й інші уряди. Мовляв, нині є проблеми з вантажними перевезеннями. На його думку, національні уряди хочуть використовувати навіть спільні проєкти як Європейський Союз у своїх корисливих інтересах.

"Мають на це право. Це демократія, це конкуренція", – сказав радник керівника ОПУ.

Тим часом завдання України у тому, аби з партнерами, які мають абсолютно точну проукраїнську позицію, пояснювати шкоду від таких рішень блокування чогось щодо середньострокових та довгострокових стратегій ЄС.

Для Угорщини набагато вигідніше, якщо в Європі буде сконструйований інший безпековий, інший конкурентний економічний простір. Тоді Угорщина отримуватиме набагато більше, ніж сьогодні. Це треба пояснювати,

– сказав Подоляк.

Водночас радник глави Офісу Президента Україна переконаний, що Україна матиме подальшу підтримку у США та ЄС у військових та економічних потребах.

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Новий тип Європи

За його словами, Голова Європейської ради Шарль Мішель навіть перервав свій візит до Китаю. Мовляв, для нього пріоритетнішим є забезпечення ефективності саміту. Адже це стосується не лише України, але й низки інших країн.

"Це фундаментальне завершення конструювання нового типу Європи, куди всі європейські країни зайдуть і матимуть спільний кордон, який відділятиме нас від Росії", – сказав Подоляк.

На його думку, це дуже важливо щодо побудови нової безпекової архітектури Європи, єдиного політичного, інформаційного та економічного простору.

Україна є невід'ємною частиною Європи. Попри всі негаразди, які ми можемо обговорювати, зокрема, щодо наступальних операцій наших, але нині Україна є найбільш боєздатною внутрішньою країною європейського простору,

– наголосив радник глави Офісу Президента України.

І це, переконаний він, дуже важливо для очільників Європейського Союзу чи Єврокомісії.

Чого хоче Росія

Важливо, аби українська держава отримувала всю необхідну фінансову допомогу. Україна має зруйновану економіку. А це – є однією із цілей війни Росії проти України. Країна-агресорка хоче не лише вбивати людей, але і нищити українську інфраструктуру та економіку. Усе, аби українцям це довелося відновлювати десятиліттями.

Ворог хоче, аби в України не було грошей і щоби вона виглядала слабкою. Це розуміють західні партнери. Тому і треба фінансово підтримувати українську національну економіку.

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