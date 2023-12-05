Україна ініціювала переговори з Угорщиною щодо закону про права меншин. Та згодом скасувала спілкування з колегами.

Дивіться також Спершу Україна має отримати потужні гарантії безпеки, – естонський євродепутат про членство в ЄС

Чому Україна відхилила переговори з Угорщиною

Напередодні саміту ЄС, де буде вирішуватись питання членства в організації, Україна ініціювала переговори з Угорщиною. Проте відклала розмову на деякий час. Про це згадує Європейська правда.

Ми відкриті до консультацій на високому рівні з Україною, але лише за умови відповідної підготовки. На жаль, ми не бачимо відкритості до цього з іншого боку,

– написав Петеро Сійярто.

Україна відреагувала на цю заяву, наголосивши на тому, що зацікавлена в переговорах і не хоче їх скасовувати. Але вимушена відкласти спілкування на наступний тиждень. Український уряд аргументує свою позицію тим, що має узгодити рішення щодо законодавства про права меншин.

Ініціювання переговорів з угорськими колегами підтвердила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.



Вона наголосила, що хотіла проінформувати очільника угорського МЗС Петера Сійярто щодо закону про нацменшини. Проте провести переговори вчасно не вдалось, адже уряд досі погоджує фінальний текст законопроєкту.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС