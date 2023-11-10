Думку про те, що ЄС нібито не має починати переговори з Україною, висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини,

– заявив Орбан.

Прем'єр згадав суперечку між ЄС та Угорщиною щодо мільярдів євро від Брюсселя, заморожених для Будапешта. Але додав, що це питання ніяк не може бути пов'язане з позицією Угорщини щодо вступу України до ЄС.

"Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Вона не може бути пов'язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", – наголосив він.

Орбан порівняв членство України в ЄС з Угорщиною та приплів Єрусалим.

Україна так само далека від членства в ЄС, як Мако (місто в Угорщині – 24 Канал) до Єрусалиму,

– сказав прем'єр.

Перспектива вступу України в ЄС і Угорщина

24 Канал писав, що 8 листопада, Єврокомісія опублікувала звіт й заявила, що рекомендує почати переговори щодо вступу України до ЄС. Але угорська влада раніше неодноразово повідомляла, що блокуватиме членство України, поки не буде розв'язано питання щодо нацменшин.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону заявила, що Україна вже передала угорському уряду детальну дорожню карту, як можна розв'язати претензії щодо питання нацменшин.

Вона наголосила, що в опублікованому Єврокомісією звіті не простежувалося "угорського сліду" й він був неупередженим. У документі Євросоюз підкреслив прогрес України й заявив, що права нацменшин відповідають Копенгагенським критеріям. За її словами, угорці, які живуть на території України, зверталися до Європейського Союзу. Вони підтримували європейські прагнення України й не мали жодних претензій щодо "утисків". Тому Стефанішина закликає угорську сторону дійти згоди.

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