Утім, цими діями Орбан робить гірше лише собі. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Микола Давидюк.

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Позиція Орбана

Віктор Орбан веде відверту проросійську політику і неодноразово демонстрував свою прихильність до Владіміра Путіна. Тому не виключення, що він продовжуватиме просувати проросійські наративи.

"Зрозуміло, що він поїхав "посидів на колінах" у Путіна, у Сі Цзіньпіна – вони йому історій нарозказували. Путін попросив передати щось нам. Так а що нам? Він (Орбан – 24 Канал) нам блокує 500 мільйонів доларів, а сам не отримує через це 20 мільярдів. Так кому гірше? Подивимося, хто довше проживе", – відзначив політолог.

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Тому Україні не варто йти на подібні пропозиції. Ба більше – Угорщина має чимало своїх проблем. Зокрема, корупція, яку "Орбан вміє дуже гарно створювати".

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