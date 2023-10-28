Утім, цими діями Орбан робить гірше лише собі. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Микола Давидюк.
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Позиція Орбана
Віктор Орбан веде відверту проросійську політику і неодноразово демонстрував свою прихильність до Владіміра Путіна. Тому не виключення, що він продовжуватиме просувати проросійські наративи.
"Зрозуміло, що він поїхав "посидів на колінах" у Путіна, у Сі Цзіньпіна – вони йому історій нарозказували. Путін попросив передати щось нам. Так а що нам? Він (Орбан – 24 Канал) нам блокує 500 мільйонів доларів, а сам не отримує через це 20 мільярдів. Так кому гірше? Подивимося, хто довше проживе", – відзначив політолог.
Микола Давидюк про політику Віктора Орбана: дивитись відео
Тому Україні не варто йти на подібні пропозиції. Ба більше – Угорщина має чимало своїх проблем. Зокрема, корупція, яку "Орбан вміє дуже гарно створювати".
Політика Віктора Орбана щодо України: останні новини
- 23 жовтня відбулося засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, де мали погодити виділення допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Утім, згоди так і не було досягнуто через позицію Угорщини. Все через угорський OTP Bank, який Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів війни.
- Угорщину підтримав і новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його вже називають послідовником Орбана. Він вважає, що "краще 10 років домовлятися про мир". Ймовірно, Фіцо зараз виступає проти України через історію 2009 року з газом.
- 26 жовтня Віктор Орбан заявив, що Угорщина готова укласти угоду з Україною в обмін на розблокування допомоги. Утім, деталі її він не озвучив. За його словами, українська делегація має приїхати до Будапешта.