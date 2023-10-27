Фіцо заздрісно, що Україні допомагають, а він не буде нікому потрібний. Таку тезу в ефірі 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.
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Позиція політиків
Роберт Фіцо пояснив, чому блокує допомогу України. Під час зустрічі лідерів ЄС він сказав, що перешкодою є корупція. І йому буцімто буде важко пояснити у своїй країні додаткові витрати.
"Фіцо як раз може розказати про корупцію. Як взяти гроші у Кремля, завезти їх через Молдову, обанкротити банк і не віддавати партійний кредит – оце схема. Орбан теж розкаже. От про корупцію вони знають. Єдине, що вони не знають як її бороти, а створювати вони її вміють. Тому його заяви про корупцію коштують нуль. Нехай у себе наведе порядок", – відзначив Давидюк.
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Разом з цим політолог не відкидає проблеми корупції, але вирішувати їх треба всередині країни. І "бути історією успіху для тих країн, які нам допомагають".
"В ЄС зрозуміли, що Фіцо і Орбан – "троянські поні". Вони туди заїхали і намагаються його розвалити. Але в Брюсселі це розуміють. Вони наїлися російської пропаганди і вони вже не пропустять такі дії", – зазначив Микола Давидюк.
Політика Фіцо та Орбана: останні новини
- Свою заяву про небажання підтримувати військову допомогу для України Роберт Фіцо зробив перед самітом у Брюсселі, про що стало відомо 26 жовтня. Він вважає, що "краще 10 років домовлятися про мир".
- Натомість спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що військова допомога Україні буцімто не в словацьких інтересах і в країни немає можливості допомагати зброєю. Ба більше – Словаччині треба зберегти власну обороноздатність.
- Тим часом Віктор Орбан відверто заявив, що продовжуватиме тримати відкритими канали зв’язку з Путіним. Мовляв, інакшого варіанту для миру не буде.