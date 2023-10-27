Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу висловив думку, що, якщо Словаччина продовжуватиме нехтувати спільною європейською позицією щодо України, то це може обернутись проблемою для неї ж. Під ударом опиниться і новообраний Фіцо.

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"Тривожний сигнал" для України

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не буде голосувати за жодні санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на ЄС. Але й це не все. Він також підкреслив, що не підтримуватиме військову допомогу для України.

Тепер же прем’єр Словаччини дуже нагадує лідера Угорщини Віктора Орбана.

Те, що це ще одна іпостась Орбана та його політики – факт. На превеликий жаль. Погано те, що не лише Фіцо. Деякі кадрові призначення, зокрема очільник МЗС та інші, є тривожним сигналом,

– зауважив Володимир Фесенко.

Варто відзначити, що заяви новообраного прем’єра є такими ж, як і були під час його виборчої кампанії. Втім це не було її продовженням, а радше закономірним розвитком подій.

"Думаю, що це робиться зараз як заявка на торги з Брюсселем. У Словаччині складна соціально-економічна ситуація, яка врешті-решт вплинула на результати виборів, адже у такій складній ситуації часто перемагають популісти. Вони дають прості відповіді на складні питання і завжди шукають ворога: хто винен?", – пояснив політолог.

При цьому часто називають не справжніх, а штучних ворогів. У цьому випадку Фіцо використовує Україну як об’єкт для критики. Так робив і Віктор Орбан.

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Зараз і Угорщина, і Словаччина можуть створювати Україні проблеми, особливо під час інтеграції у Європейський Союз. Але у наших урядовців вже є уявлення, як на певні проблемні моменти реагувати й відповідати.

"Треба міняти порядок ухвалення рішень в цих організаціях. Не може далі працювати порядок консенсусу, коли потрібна згода всіх країн. Треба переходити до кваліфікованої більшості, і такі плани вже є в ЄС. Думаю, такі ж реформи треба провести і в НАТО", – наголосив Фесенко

ЄС не стоятиме осторонь

Зрештою, в Брюсселю є важелі впливу на Фіцо. Як Угорщина, так і Словаччина дуже залежить від субвенцій з боку Європейського Союзу. Очевидно, що просто так їх ніхто не дасть.

Якщо він виступатиме проти єдиної узгодженої спільно європейської політики щодо підтримки України, то, думаю, у Фіцо будуть проблеми. Тому він буде торгуватися. Але, на жаль, проблеми все одно будуть,

– підкреслив Фесенко.

При цьому є ще один важливий момент. У Словаччині зараз продовжується виборчий цикл. Відбулись парламентські вибори, а наступного року будуть президентські вибори. А через напружену ситуацію в країні, суперечки можуть виникати й всередині уряду.

"Уряду Словаччини доведеться зважати на спільну європейську позицію, інакше під ударом буде і сам Фіцо", – підсумував політолог.

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