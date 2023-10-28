Однако этими действиями Орбан делает хуже только себе. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Николай Давидюк.
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Позиция Орбана
Виктор Орбан ведет откровенную пророссийскую политику и неоднократно демонстрировал свою приверженность Владимиру Путину. Поэтому не исключение, что он будет продолжать продвигать пророссийские нарративы.
"Понятно, что он поехал "посидел на коленях" у Путина, у Си Цзиньпина – они ему историй рассказали. Путин попросил передать что-то нам. Так а что нам? Он (Орбан – 24 Канал) нам блокирует 500 миллионов долларов, а сам не получает из-за этого 20 миллиардов. Так кому хуже? Посмотрим, кто дольше проживет", – отметил политолог.
Николай Давидюк о политике Виктора Орбана: смотреть видео
Поэтому Украине не следует идти на подобные предложения. Более того – Венгрия имеет немало своих проблем. В частности, коррупция, которую "Орбан умеет очень хорошо создавать".
Политика Виктора Орбана относительно Украины: последние новости
- 23 октября состоялось заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, где должны были согласовать выделение помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Впрочем, согласия так и не было достигнуто из-за позиции Венгрии. Все из-за венгерского OTP Bank, который Украина внесла в перечень международных спонсоров войны.
- Венгрию поддержал и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его уже называют последователем Орбана. Он считает, что "лучше 10 лет договариваться о мире". Вероятно, Фицо сейчас выступает против Украины из-за истории 2009 года с газом.
- 26 октября Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова заключить соглашение с Украиной в обмен на разблокирование помощи. Впрочем, детали его он не озвучил. По его словам, украинская делегация должна приехать в Будапешт.