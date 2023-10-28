Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что непонятно, какова роль Венгрии, у которой критический диалог с Украиной, в процессе урегулирования этой войны.

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Лукашенко посылает месседжи Европе

Венгрия также сегодня токсична и в Европейском Союзе, поэтому вряд ли Будапешт может сыграть роль посредника.

Хотя Александр Лукашенко может использовать это для себя, чтобы продемонстрировать внутри страны, как к нему приезжает министр иностранных дел Венгрии.

Кроме того, нельзя исключать, что и премьер страны Виктор Орбан приедет в Беларусь. Лукашенко это будет выгодно,

– подчеркнул представитель белорусской оппозиции.

Глава Беларуси пытается в последнее время посылать месседжи Европе, мол, он "за мир" и предлагает договариваться.

Это связано с критической экономической ситуацией в Беларуси, с реальным влиянием экономических санкций и угрозой выдачи Лукашенко ордера на арест за военные преступления и преступления против человечности.

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Подыгрывают электорату

Для Лукашенко такие визиты важных чиновников из европейских стран выгодны, ведь таким образом он демонстрирует, что не находится в международной изоляции.

В то же время, для Орбана и Сийярто контакты с Лукашенко вкладываются в рамки их восприятия внешней политики и ожиданий их электората в Венгрии.

В прошлом году в стране прошли выборы, на которых победила партия Орбана, поэтому можно предположить, что часть венгров, к сожалению, забыла собственную историю. Ведь Венгрия долгое время находилась под советской оккупацией, когда не было свобод и демократии, когда казнили венгров только за то, что у них была другая точка зрения.

"И нынешнее руководство страны поддерживает тех, кто совершает аналогичные преступления в отношении белорусского общества", – подчеркнул Латушко.

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