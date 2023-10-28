Представник білоруської опозиції Павло Латушко розповів 24 Каналу, що незрозуміло, яка роль Угорщини, що має критичний діалог з Україною, у процесі врегулювання цієї війни.

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Лукашенко надсилає меседжі Європі

Угорщина також сьогодні токсична й у Європейському Союзі, тому, навряд чи Будапешт може зіграти роль посередника.

Хоча Алєксандр Лукашенко може це використати для себе, щоб продемонструвати всередині країни, як до нього приїжджає міністр закордонних справ Угорщини.

Крім того, не можна виключати, що й прем'єр країни Віктор Орбан приїде до Білорусі. Лукашенко це буде вигідно,

– наголосив представник білоруської опозиції.

Очільник Білорусі намагається останнім часом надсилати меседжі Європі, мовляв, він "за мир" й пропонує домовлятися.

Це пов'язано з критичною економічною ситуацією в Білорусі, з реальним впливом економічних санкцій та загрозою видачі Лукашенку ордера на арешт за воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Підігрують електорату

Для Лукашенка такі візити важливих посадовців з європейських країн є вигідними, адже у такий спосіб він демонструє, що не перебуває в міжнародній ізоляції.

Водночас для Орбана та Сійярто контакти з Лукашенко вкладаються в рамки їхнього сприйняття зовнішньої політики та очікувань їхнього електорату в Угорщині.

Минулого року в країні відбулись вибори, на яких перемогла партія Орбана, тому можна припустити, що частина угорців, на жаль, забула власну історію. Адже Угорщина тривалий час перебувала під радянською окупацією, коли не було свобод та демократії, коли страчували угорців тільки за те, що вони мали іншу точку зору.

"І теперішнє керівництво країни підтримує тих, хто здійснює аналогічні злочини щодо білоруського суспільства", – підкреслив Латушко.

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