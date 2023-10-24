Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав зв'язки Угорщини з Росією "штучно створеною нервозністю". Відповідну заяву глава зовнішньополітичного відомства зробив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Стратегічно Угорщина зацікавлена в Україні в ЄС

Попри те, що Будапешт маніпулює темою угорської нацменшини, Кулеба вважає, що членство України в ЄС стратегічно відповідає інтересам Угорщини.

Угорщина переслідує цілком конкретну власну мету в цьому питанні. Вона пов'язана з відомими вимогами угорської сторони щодо угорської меншини в Україні. Вони ведуть свою гру. Але стратегічно інтересам Угорщини відповідає членство України в ЄС. Стратегічно – наголошую,

– сказав Кулеба.

На думку міністра закордонних справ, наразі Угорщина "тактично" намагається витиснути для себе максимум з поточного стану переговорного процесу.

"Як сказав один співрозмовник президента Зеленського, в ЄС достатньо сили, щоб на них не впливали рішення і рукостискання Орбана з Путіним", – додав Кулеба.

Міністр зазначив, що очікує на позитивний висновок Єврокомісії щодо зроблених Україною кроків, необхідних для початку переговорів про вступ до блоку.

Однак він спрогнозував, що навколо цієї теми буде "багато нервозності та спекуляцій", до яких Кулеба відніс певні кроки та заяви представників угорської влади.

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