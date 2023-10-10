Глава українського МЗС переконаний, що Верховна Рада здатна ухвалити всі законопроєкти, необхідні для відкриття перемовин. За його словами, поки відбуваються голосування.
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Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими
Дмитро Кулеба розповів, що є більшість потрібних голосів. Він сказав, що голова Верховної Ради веде цей процес "через рифи українського парламентаризму".
Для цього парламенту це тест на патріотизм. Він має його пройти,
– зазначив очільник МЗС.
Водночас за словами Кулеби, дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в Європейський союз. Він зауважив, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати під тиском внутрішніх чинників та перспективи членства України.
Проте глава МЗС не вважає, що це може стати перешкодою для вступу нашої держави до Євросоюзу.
Україна – ЄС: як відбувається процес євроінтеграції
- Під час дводенної зустрічі в іспанській Гранаді, лідери не будуть обговорювали відкриття переговорів про вступ до ЄС. Очікується, що ці дискусії активізуються після осіннього звіту Єврокомісії щодо успіху України в реформах. Рішення відповідно буде прийнято в грудні на основі звіту Комісії. Про це 24 Каналу заявив посадовець Євросоюзу на умовах анонімності.
- Водночас голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу вже у 2030 році, проте за певних умов. За його словами, Україна та інші країни-кандидати повинні: провести реформи; боротися з корупцією; виконати вимоги щодо модернізації законодавства.
- У Європейському Союзі допускають розширення блоку до 36 країн. Через це в Євросоюзі починають обговорювати необхідні для цього зміни у самому ЄС.