Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи те, чи сприйняли європейці наратив, що російська агресія є "тривалою війною". За його словами, "всі жили очікуваннями швидкої війни", як і кремлівський диктатор Владімір Путін. Однак Кулеба зазначив, що Путін "інакше уявляв" швидку війну.
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Європа не може допустити поразки України
Міністр підкреслив, що західні партнери декларують принцип, що будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно для перемоги.
Наратив такий – якщо це триватиме довго, ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги. Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів,
– сказав він.
Кулеба назвав російську агресію в Україні "екзистенційною війною" для Європи. За його словами, Європа не може допустити поразки України.
"Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", – резюмував очільник МЗС.
Захід підтримує Україну у війні з Росією
- Від початку повномасштабного російського вторгнення країни Заходу підтримують Україну, надаючи військову та фінансову допомогу. Це дозволяє Україні не тільки стримувати Росію, але й відвойовувати території, які захопили росіяни.
- Росія ж намагається поширювати брехливий наратив, мовляв, країни Заходу "втомилися від війни". У такий спосіб Кремль прагне підірвати підтримку України.
- Колективний Захід погоджується, що Україна сама визначає, коли може настати час для переговорів щодо закінчення війни, а також підтримує територіальну цілісність нашої країни, тобто кордони станом на 1991 рік.
- У НАТО не обговорюють мирні плани для України, які Київ вважає "неприйнятними". Крім того, в Альянсі не обговорюють майбутнє членство України в НАТО в обмін на здачу територій.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Київ заявив, що Україна не може скласти зброю, тому що тоді миру не буде.
- Країни НАТО планують наростити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити власні потреби та допомогти Україні.