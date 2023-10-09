Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя, восприняли ли европейцы нарратив, что российская агрессия является "длительной войной". По его словам, "все жили ожиданиями быстрой войны", как и кремлевский диктатор Владимир Путин. Однако Кулеба отметил, что Путин "иначе представлял" быструю войну.

Смотрите также Еще не катастрофа: чего Украине ждать от Словакии и остановит ли Фицо поставки оружия

Европа не может допустить поражения Украины

Министр подчеркнул, что западные партнеры декларируют принцип, что будут помогать Украине столько, сколько нужно для победы.

Нарратив такой – если это продлится долго, мы все равно будем с вами столько, сколько нужно для вашей победы. Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров,

– сказал он.

Кулеба назвал российскую агрессию в Украине "экзистенциальной войной" для Европы. По его словам, Европа не может допустить поражения Украины.

"Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут себе позволить не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", – резюмировал глава МИД.

Запад поддерживает Украину в войне с Россией