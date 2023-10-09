Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя, восприняли ли европейцы нарратив, что российская агрессия является "длительной войной". По его словам, "все жили ожиданиями быстрой войны", как и кремлевский диктатор Владимир Путин. Однако Кулеба отметил, что Путин "иначе представлял" быструю войну.
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Европа не может допустить поражения Украины
Министр подчеркнул, что западные партнеры декларируют принцип, что будут помогать Украине столько, сколько нужно для победы.
Нарратив такой – если это продлится долго, мы все равно будем с вами столько, сколько нужно для вашей победы. Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров,
– сказал он.
Кулеба назвал российскую агрессию в Украине "экзистенциальной войной" для Европы. По его словам, Европа не может допустить поражения Украины.
"Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут себе позволить не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", – резюмировал глава МИД.
Запад поддерживает Украину в войне с Россией
- С начала полномасштабного российского вторжения страны Запада поддерживают Украину, оказывая военную и финансовую помощь. Это позволяет Украине не только сдерживать Россию, но и отвоевывать территории, которые захватили россияне.
- Россия же пытается распространять лживый нарратив, мол, страны Запада "устали от войны". Таким образом Кремль стремится подорвать поддержку Украины.
- Коллективный Запад соглашается, что Украина сама определяет, когда может прийти время для переговоров по окончанию войны, а также поддерживает территориальную целостность нашей страны, то есть границы по состоянию на 1991 год.
- В НАТО не обсуждают мирные планы для Украины, которые Киев считает "неприемлемыми". Кроме того, в Альянсе не обсуждается будущее членство Украины в НАТО в обмен на сдачу территорий.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что Украина не может сложить оружие, потому что тогда мира не будет.
- Страны НАТО планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить свои потребности и помочь Украине.